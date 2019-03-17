Япония и США создадут новый радар для обнаружения сверхзвуковых ракет

Японские и американские военные специалисты собираются совместно разработать новую радиолокационную систему для кораблей Военно-морских сил США, оснащенных системой ПРО Aegis, которая бы способствовала обнаружению сверхзвуковых ракет Китая и России. Об этом в воскресенье сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники в дипломатических кругах.

Радар, по ожиданиям специалистов, будет представлять собой стационарную конструкцию с круговым радиусом покрытия и будет в разы эффективней обычных вращающихся аналогов, которые пока не позволяют избежать «белых пятен». Это относится к модели AN/SPQ-9B, которую в настоящее время используют американские ВМС для обнаружения низко летящих объектов.

Новая разработка, как ожидают в Японии и США, не будет иметь вышеуказанного недостатка. Согласно предварительным расчетам, стоимость одной такой системы составит более 20 миллионов долларов. Также корабли ВМС Соединенных Штатов, отмечает агентство, в дальнейшем оснастят и второй РЛС AN/SPY-6, которая поможет перехватывать ракеты и самолеты, летящие выше.