Россияне стали чаще летать в США после снижения цены на американскую визу

Россияне стали чаще ездить в США после снижения визовой цены три года назад до 160 долларов. Об этом 17 марта сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные сервиса Aviasales.

Сообщается, что перелет из РФ в США подешевел. Например, в начале марта средняя цена на билет составила 36 тысяч рублей, а это на 10% меньше, если сравнивать с показателями в феврале.

Эксперты Aviasales сообщили о сокращении продаж билетов в США на 35% с введением сборов для оформления визы. После того, как люди узнали об отмене доплаты на полеты в Штаты, интерес пассажиров вырос на 25%.

Ранее сообщалось, что Россия и США условились отменить дополнительный взнос на сумму 143 доллара и взимать только 160 долларов за все виды виз. Такие меры, по мнению стран, улучшат деловые, гуманитарные и туристические связи двух государств.

В декабре 2018 года посольство США в РФ объявило, что вводит с текущего года дополнительный сбор для граждан РФ, которые подают заявку на получение многоразовой визы. Так, за получение однократной визы на срок до года россиянин платил 160 долларов, то в случае оформления многократной визы до трех лет — еще дополнительно 143 доллара.

В августе 2018 года Госдеп заявил о новых антироссийских санкциях из-за «дела Скрипалей». В черный список попали компании и лица, поставляющие в РФ продукцию двойного назначения. Позднее стало известно, что под санкции может попасть «Аэрофлот», являющийся единственным организатором беспересадочных рейсов в США.