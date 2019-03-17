Обвинения в пособничестве китайской армии отвергли в Google

Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с китайской армией, сообщает 17 марта телекомпания NBC, ссылаясь на представителя корпорации.

По его словам, Google никак не связан с китайской армией. Компания работает с американским правительством, в частности с оборонительным ведомством, в том числе, включая области кибербезопасности, подбора персонала и здравоохранения.

Напомним, 16 марта американский лидер Дональд Трамп обвинил компанию Google в пособничестве Китаю. Об этом он написал в своем Twitter.

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump....and how did that turn out? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2019

«Гугл помогает Китаю и их военным, но не США. Ужасно!» — написал он.

Ранее также сообщалось, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявлял, что Google в КНР работает на пользу вооруженных сил этого государства.