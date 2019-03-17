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 Обвинения в пособничестве китайской армии отвергли в Google

Обвинения в пособничестве китайской армии отвергли в Google

14:19   17 Марта 2019
Весь мир

Обвинения в пособничестве китайской армии отвергли в Google

Обвинения в пособничестве китайской армии отвергли в Google

Компания Google отвергла обвинения в сотрудничестве с китайской армией, сообщает 17 марта телекомпания NBC, ссылаясь на представителя корпорации. 

По его словам, Google никак не связан с китайской армией. Компания работает с американским правительством, в частности с оборонительным ведомством, в том числе, включая области кибербезопасности, подбора персонала и здравоохранения. 

Напомним, 16 марта американский лидер Дональд Трамп обвинил компанию Google в пособничестве Китаю. Об этом он написал в своем Twitter.

«Гугл помогает Китаю и их военным, но не США. Ужасно!» — написал он. 

Ранее также сообщалось, что председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявлял, что Google в КНР работает на пользу вооруженных сил этого государства. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#google #политика #трамп #кнр #весь мир

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