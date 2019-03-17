Евросоюз выпустил заявление по Крыму, в связи с пятилетием референдума

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини от лица Европейского союза выступила с заявлением, в котором подтвердила позицию организации о непризнании итогов крымского референдума и об ограничительных мерах в отношении России.

В распространенном заявлении говорится также, что Евросоюз по-прежнему считает воссоединение Крыма с Россией «прямым вызовом» международной безопасности, который в числе прочего повлек за собой «рост напряженности» в Азовском море и Керченском проливе.

«ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи», - добавила Могерини.

Также Евросоюз вновь призвал Москву освободить находящихся под арестом украинских моряков, которые были задержаны в ходе провокации, устроенной Украиной в российских территориальных водах в Керченском проливе, а также обеспечить свободное судоходство «всех судов» в Азовское море через Керченский пролив.

Напомним: полуостров Крым вошел в состав РФ по результатам проведенного весной 2014 года всенародного референдума, в котором жители Крыма и Севастополя единодушно высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.