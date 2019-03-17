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14:06   17 Марта 2019
Россия

Певицу Началову похоронят на Троекуровском кладбище

Певицу Началову похоронят на Троекуровском кладбище

Известную российскую певицу Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье со ссылкой на информированный источник в мэрии российской столицы.

«Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище во вторник», — заявил собеседник агентства.

Началова умерла в субботу, 16 марта на 39 году жизни. Об этом сообщила официальный представитель певицы Анна Исаева. На своей странице в Instagram пиар-директор Началовой накануне написала, что сердце артистки остановилось. Отмечалось, что девушка ушла из жизни после операции по ампутации ноги, так как организм не перенес процедуру.

Певицу Началову похоронят на Троекуровском кладбище

Ранее сообщалось, что артистку госпитализировали, однако представители Началовой долго отрицали данные сообщения. Слухи об ухудшении состояния здоровья певицы постоянно всплывали в СМИ, впоследствии эта информация подтвердилась. Долгое время артистка находилась в искусственной коме в реанимации. Причиной ухудшения состояния здоровья послужил диабет, которым была больна исполнительница.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #смерть #началова

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