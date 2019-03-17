Погребняка могут дисквалифицировать из-за расистского высказывания

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит высказывание нападающего команды «Урал» Павла Погребняка о темнокожих игроках в составе национальной сборной. Такое заявление сделал заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов, слова которого приводит «Чемпионат.com».

Погребняк в интервью «Комсомольской правде» ранее сообщил о негативном отношении к предоставлению гражданства России футболистам для выступления за российскую команду. Нападающий «Урала» уверен, что ситуация, когда за национальную российскую команду выступает спортсмен с темным цветом кожи, выглядит смешно.

«Несомненно, РФС будет в ближайшее время рассматривать данный вопрос, и будет принято решение», — отреагировал на данное заявление заместитель офицера РФС.

Баранов также добавил, что регламент комитета по этике РФС предполагает наказания от денежного штрафа до временной дисквалификации спортсмена за подобного рода высказывания. Функционер также подчеркнул, что при вызове в сборную страны на первом плане всегда стоят профессиональные качества спортсмена.