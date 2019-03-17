Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Певицу Началову похоронят на Троекуровском кладбище

Певицу Началову похоронят на Троекуровском кладбище

 Пушков ответил на слова украинской журналистки о жителях Крыма

Пушков ответил на слова украинской журналистки о жителях Крыма
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Евросоюз выпустил заявление по Крыму, в связи с пятилетием референдума

Евросоюз выпустил заявление по Крыму, в связи с пятилетием референдума

 Обвинения в пособничестве китайской армии отвергли в Google

Обвинения в пособничестве китайской армии отвергли в Google

Певицу Началову похоронят на Троекуровском кладбище

Певицу Началову похоронят на Троекуровском кладбище

 Пушков ответил на слова украинской журналистки о жителях Крыма

Пушков ответил на слова украинской журналистки о жителях Крыма
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Евросоюз выпустил заявление по Крыму, в связи с пятилетием референдума

Евросоюз выпустил заявление по Крыму, в связи с пятилетием референдума

 Обвинения в пособничестве китайской армии отвергли в Google

Обвинения в пособничестве китайской армии отвергли в Google

13:46   17 Марта 2019
Россия

Погребняка могут дисквалифицировать из-за расистского высказывания

Погребняка могут дисквалифицировать из-за расистского высказывания

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит высказывание нападающего команды «Урал» Павла Погребняка о темнокожих игроках в составе национальной сборной. Такое заявление сделал заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов, слова которого приводит «Чемпионат.com».

Погребняк в интервью «Комсомольской правде» ранее сообщил о негативном отношении к предоставлению гражданства России футболистам для выступления за российскую команду. Нападающий «Урала» уверен, что ситуация, когда за национальную российскую команду выступает спортсмен с темным цветом кожи, выглядит смешно.

Погребняка могут дисквалифицировать из-за расистского высказывания

«Несомненно, РФС будет в ближайшее время рассматривать данный вопрос, и будет принято решение», — отреагировал на данное заявление заместитель офицера РФС.

Баранов также добавил, что регламент комитета по этике РФС предполагает наказания от денежного штрафа до временной дисквалификации спортсмена за подобного рода высказывания. Функционер также подчеркнул, что при вызове в сборную страны на первом плане всегда стоят профессиональные качества спортсмена.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сборная россии #рфс #расизм #погребняк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...