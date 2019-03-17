Париж в огне. 18-й «субботник» ЖЖ чуть было не закончился победой протестующих

18-й акт протестов «желтых жилетов» (ЖЖ) Париж запомнит надолго. Разгромленные магазины, разобранная во многих местах Елисейских полей брусчатка, баррикады, явно обескураженная таким напором полиция, толпы прорывающихся к Елисейскому дворцу людей и возвращающийся в столицу с отдыха президент Макрон.

Был момент, когда даже полиция решила, что ситуация вышла у них из-под контроля. Правда, сил развить свой успех у «активистов парижского майдана» не хватило.

Подготовка

Лидеры протестов готовились к 16 марта заранее. Еще в середине февраля в группах ЖЖ в соцсетях начала разгоняться информация, что именно на этот день все, кому не безразлично будущее «революции», должны собираться в Париж и готовиться к самым радикальным действиям.

Еще за несколько дней до часа «Х» руководители групп настраивали людей на блокаду Елисейского дворца. Было назначено четыре точки сбора, куда люди должны были подойти к 10.00. Затем предполагался одновременный поход с четырех направлений в сторону резиденции президента Макрона, которую предполагалось таким образом заблокировать.

При этом в соцсетях приезжих сразу инструктировали как правильно подходить к точкам сбора, как обходить дорожный контроль и как обезопасить себя от «фильтрации» на подъезде к городу:

Очки, маски и жилеты с собой не везти, все можно купить уже в Париже. И где конкретно это можно сделать.

Призыв приехать оканчивался словами, что все это нужно для «будущего детей» и власть должна понять, что большая часть населения ее ненавидит.

А потому никого не должна удивлять такая разница между 17-ой и 18-ой субботами протестов. По сути, именно на вчерашний день те, кто стоит за всеми этими «безобразиями», сделали свою ставку. Если бы ничего не вышло, то можно было бы смело ставить на всей идее крест и ждать более подходящего случая.

16 марта, Париж, Елисейские поля

Итак, план схватки был изложен заранее и к нему готовились. Уже с самого утра в центр города были стянуты тысячи полицейских, но этого оказалось явно недостаточно, чтобы без проблем противостоять хорошо организованным группам радикалов, которые местами даже не давали полицейским выйти из автобусов.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер вечером признался СМИ, что напряжение было столь велико, что его подчиненные даже в какой-то момент растерялись и решили было, что ситуация выходит у них из-под контроля.

Но первый и самый страшный удар радикалов полиции удалось сдержать, а потом пришло время переходить в контрнаступление и разбирать, начавшие было появляться на улицах Парижа баррикады:

Далее попытки перенести погромы на соседние улицы по мере возможного пресекались полицией, а потому уже к вечеру напряжение спало и стороны начали подсчитывать потери (Более 200 задержанных, а 17 полицейских были ранены и один даже госпитализирован) и проводить «работу над ошибками».

Что интересно, радикалы, разгромив и разграбив несколько дорогих «бутиков», не стали тащить вещи к себе домой, а стали раздавать их прохожим, играя таким образом роль не обычных бандитов, а таких себе Робин Гудов. И надо признать до сих пор, несмотря на усилия властей подорвать благосклонность населения Франции к протестующим, уровень поддержки ЖЖ все еще заметно выше 50% (на вчера 61%).

Люди вынуждены выбирать из двух зол и они считают, что наибольшим злом на сегодня являются не малолетние радикалы на улицах Парижа, а правительство страны, которое до сих пор «так и не поняло всю глубину нынешнего кризиса» и пытается решить его косметическими мерами.

Что дальше

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп впервые с 10 декабря 2018 года выступил с обращением к народу. В нем он сказал, что 18-й акт протестов ЖЖ, это уже далеко не тот мирный протест, с которым можно было мириться и правительство страны положит этому край:

«То что было сегодня на елисейских полях — это не манифестация. Это люди, которые хотят уничтожить республику. И все кто были там — все были пособники. Теперь нужно принять конкретные жесткие меры чтобы избежать в будущем то что произошло сегодня».

Между тем, лидеры протестов не собираются включать заднюю. Они в целом довольны результатом, а потому готовят своих активистов к продолжению «решительных действий». По их словам, «время простых маршей уже в прошлом и пришло время действий».

Кстати, лидеры радикальных группировок (а именно они и были главной ударной силой протестов) уже заявили, что подобные акции в Париже будут проходить и дальше и следующая уже намечена на 1 мая, когда они вновь попытаются добиться того, что у них не вышло 16 марта 2019 года. А значит, продолжение следует.

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