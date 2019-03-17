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13:55   17 Марта 2019
Россия

Пушков ответил на слова украинской журналистки о жителях Крыма

Пушков ответил на слова украинской журналистки о жителях Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление украинской журналистки Олеси Медведевой о том, что крымчане не испытывают ностальгии по Украине, отметил, что подобным чувствам просто неоткуда было взяться.

Свое мнение сенатор высказал в своем микроблоге Twitter.

«23 года Крым хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались. А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса», - написал он, в частности.

 

Напомним: Олеся Медведева посетила Крым в преддверии пятилетней годовщины воссоединения полуострова с Россией. Вернувшись на Украину, журналистка обнародовала несколько сюжетов, снятых ею в Крыму, и высказала мнение, полуостров теперь живет по российским законам, и россияне «окопались» там окончательно.

«Совершенно очевидно, что Россия вкладывает огромные деньги в Крым: Крымский мост, трасса «Таврида», Симферопольский аэропорт, детские сады, больницы, электростанции», - подчеркнула украинская журналистка.

Напомним: в марте 2014, по результатам проведенного всенародного референдума Крым вошел в состав Российской Федерации. За этот шаг пять лет назад при рекордно высокой явке избирателей высказались 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя.

Пушков ответил на слова украинской журналистки о жителях Крыма

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Автор: Александр Люблинский
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