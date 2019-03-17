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13:49   17 Марта 2019
Весь мир

Британский депутат заявила о срыве Brexit при отклонении сделки Мэй парламентом

Британский депутат заявила о срыве Brexit при отклонении сделки Мэй парламентом

Срыв Brexit может случиться из-за повторного отклонения парламентом договора, где прописаны условия выхода Великобритании из Евросоюза, которые достигла в ходе переговоров глава правительства Тереза Мэй. Такое мнение выразила депутат от правящей Консервативной партии Эстер Макви 17 марта в эфире телеканала Sky News

В ноябре прошлого года она покинула пост министра труда и по делам пенсий в связи с несогласием с условиями сделки по Brexit. По ее словам, Соединенное Королевство стоит перед выбором, где нужно либо согласиться, либо отменить Brexit, а это противоречит воле народа. Макси заявила, что сделку Мэй поддержит на следующей неделе, когда ее условия вынесут на голосование в Палате общин в третий раз. 

Напомним, в январе и марте спикеры палаты общин отвергли сделку Мэй о Brexit, которую премьер-министр достигла в переговорах с лидерами Европы. В минувший четверг британский парламент одобрил инициативу о переносе даты выхода Великобритании из Евросоюза. 

Известно, что теперь правительству Британии следует направить запрос ЕС о технической отсрочке даты выхода до 30 июня текущего года в случае, если Палата общин одобрит в марте договоренности по Brexit, достигнутые Мэй с Брюсселем. Если этого не случится, кабмин потребует новой отсрочки Brexit. Ее продолжительность должна будет согласоваться с Брюсселем. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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