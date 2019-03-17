Аэропорт в новозеланском Данидине закрыли из-за подозрительного предмета
Подозрительный предмет, обнаруженный на летном поле в аэропорту города Данидин в Новой Зеландии, стал причиной временного прекращения работы воздушной гавани.
Об этом в воскресенье, со ссылкой на полицию, сообщает местное издание Otago Daily Times.
«Полиция находится на месте, команда специалистов прибыла, чтобы установить природу предмета», - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге издания в Twitter.
При этом отмечается, что полицейские не стали сами осматривать подозрительный предмет, а вызвали доля этого саперов.
О результатах проверки информации пока не поступало.
#UPDATED: Dunedin Airport is closed after a report of suspicious package, police have confirmed. https://t.co/Rn27Dl98Oj— ODT Online (@odtnews) 17 марта 2019 г.