Аэропорт в новозеланском Данидине закрыли из-за подозрительного предмета

Подозрительный предмет, обнаруженный на летном поле в аэропорту города Данидин в Новой Зеландии, стал причиной временного прекращения работы воздушной гавани.

Об этом в воскресенье, со ссылкой на полицию, сообщает местное издание Otago Daily Times.

«Полиция находится на месте, команда специалистов прибыла, чтобы установить природу предмета», - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге издания в Twitter.

При этом отмечается, что полицейские не стали сами осматривать подозрительный предмет, а вызвали доля этого саперов.

О результатах проверки информации пока не поступало.