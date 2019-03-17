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13:24   17 Марта 2019
Весь мир

Аэропорт в новозеланском Данидине закрыли из-за подозрительного предмета

Аэропорт в новозеланском Данидине закрыли из-за подозрительного предмета

Подозрительный предмет, обнаруженный на летном поле в аэропорту города Данидин в Новой Зеландии, стал причиной временного прекращения работы воздушной гавани.

Об этом в воскресенье, со ссылкой на полицию, сообщает местное издание Otago Daily Times.

«Полиция находится на месте, команда специалистов прибыла, чтобы установить природу предмета», - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге издания в Twitter.

При этом отмечается, что полицейские не стали сами осматривать подозрительный предмет, а вызвали доля этого саперов.

О результатах проверки информации пока не поступало.

 

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Автор: Александр Люблинский
#аэропорт #новаязеландия #подозрительныйпредмет #данидин

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