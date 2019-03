Аэропорт в новозеланском Данидине закрыли из-за подозрительного предмета

Подозрительный предмет, обнаруженный на летном поле в аэропорту города Данидин в Новой Зеландии, стал причиной временного прекращения работы воздушной гавани.

Об этом в воскресенье, со ссылкой на полицию, сообщает местное издание Otago Daily Times.

При этом отмечается, что полицейские не стали сами осматривать подозрительный предмет, а вызвали доля этого саперов.

О результатах проверки информации пока не поступало.

#UPDATED: Dunedin Airport is closed after a report of suspicious package, police have confirmed. https://t.co/Rn27Dl98Oj