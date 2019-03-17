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13:24   17 Марта 2019
Весь мир

Люди несут цветы к мемориалу в память о жертвах авиакатастрофы в Эфиопии

Люди несут цветы к мемориалу в память о жертвах авиакатастрофы в Эфиопии

Люди несут белые розы к мемориалу в международном аэропорту Боле, чтобы почтить память о погибших в авиакатастрофе с Boeing 737 MAX в Эфиопии. Об этом сообщает Reuters. В воздушной гавани в воскресенье, 17 марта, началась траурная церемония прощания с членами экипажа упавшего неделю назад лайнера. 

«Наше глубокое горе не может вернуть их», - заявил священник, выступивший на церемонии. 

Люди несут цветы к мемориалу в память о жертвах авиакатастрофы в Эфиопии

В далеком Париже следователи изучают регистраторы черного ящика самолета, чтобы выяснить, почему он упал вскоре после взлета из Аддис-Абебы. Помочь в расшифровке бортовых самописцев французских специалистов попросили власти Эфиопии.

Также в воскресенье пятеро родственников погибших в авиакатастрофе в Эфиопии россиян прибыли в Аддис-Абебу. В понедельник они планируют выехать к месту катастрофы. 

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение в Эфиопии 10 марта. Никто из пассажиров и членов экипажа не уцелел. В лайнере на момент трагедии находились граждане 35 стран, в том числе и россияне.

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Автор: Алла Ларионова
#авиакатастрофа #траур #эфиопия #boeing 737 max

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