Люди несут цветы к мемориалу в память о жертвах авиакатастрофы в Эфиопии

Люди несут белые розы к мемориалу в международном аэропорту Боле, чтобы почтить память о погибших в авиакатастрофе с Boeing 737 MAX в Эфиопии. Об этом сообщает Reuters. В воздушной гавани в воскресенье, 17 марта, началась траурная церемония прощания с членами экипажа упавшего неделю назад лайнера.

«Наше глубокое горе не может вернуть их», - заявил священник, выступивший на церемонии.

В далеком Париже следователи изучают регистраторы черного ящика самолета , чтобы выяснить, почему он упал вскоре после взлета из Аддис-Абебы. Помочь в расшифровке бортовых самописцев французских специалистов попросили власти Эфиопии.

Также в воскресенье пятеро родственников погибших в авиакатастрофе в Эфиопии россиян прибыли в Аддис-Абебу. В понедельник они планируют выехать к месту катастрофы.

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение в Эфиопии 10 марта. Никто из пассажиров и членов экипажа не уцелел. В лайнере на момент трагедии находились граждане 35 стран, в том числе и россияне.