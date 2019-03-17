Количество жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 63

Количество погибших в результате наводнения в Индонезии возросло до 63 человек. Об этом в воскресенье, 17 марта сообщило «Синьхуа». По данным агентства, в настоящее время десятки человек считаются пропавшими без вести.

#BREAKING: At least 63 dead, dozens missing after torrential rain-triggered flash floods strike Jayapura district of Papua province, Indonesia pic.twitter.com/G2PTx6jwio — China Xinhua News (@XHNews) March 17, 2019

Стихийное бедствие вызвал ливень в некоторых районах города Джаяпура, расположенного на северном побережье острова Новая Гвинея. Местные власти сообщили, что он идет с субботы, 16 марта.

Индонезия нередко страдает от разгула стихии. В начале текущего месяца сообщалось, что на незаконном золотодобывающем руднике на острове Сулавеси в Индонезии сошел оползень. В результате, по последним данным, погибли девять человек.