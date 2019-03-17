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Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

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12:56   17 Марта 2019
Весь мир

Количество жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 63

Количество жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 63

Количество погибших в результате наводнения в Индонезии возросло до 63 человек. Об этом в воскресенье, 17 марта сообщило «Синьхуа». По данным агентства, в настоящее время десятки человек считаются пропавшими без вести.

Стихийное бедствие вызвал ливень в некоторых районах города Джаяпура, расположенного на северном побережье острова Новая Гвинея. Местные власти сообщили, что он идет с субботы, 16 марта.

Индонезия нередко страдает от разгула стихии. В начале текущего месяца сообщалось, что на незаконном золотодобывающем руднике на острове Сулавеси в Индонезии сошел оползень. В результате, по последним данным, погибли девять человек.

 

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #весь мир #индонезия

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