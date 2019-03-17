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13:17   17 Марта 2019
Россия

Началова стала пятым скончавшимся участником «Последнего героя» после Фриске и Децла

Началова стала пятым скончавшимся участником «Последнего героя» после Фриске и Децла

Исполнительница Юлия Началова — третья по счету умершая участница четвертого сезона «Последнего героя», сообщает сайт kp.ru. Девушка умерла после смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) и певицы Жанны Фриске в возрасте 38 лет.

В материале подчеркивается, что Юлия умерла по странному стечению обстоятельств и продолжила трагическую статистику. Она пополнила ряды умерших участников телепередачи «Последний герой», став пятой по счету. Также в это число входят писатель и шоумен Сергей Сакин и победительница четвертого сезона шоу Яна Волкова. 

«Что это, проклятье или страшное совпадение?», — говорится в материале. 

Напомним, Юлия Началова принимала участие в четвертом сезоне шоу «Последний герой» в 2003 году. Однако девушка ушла с проекта в самом начале. 

Российскую исполнительницу и телеведущую госпитализировали 8 марта. Врачи ввели девушку в искусственную кому. 16 марта Началовой сделали операцию по ампутации ноги, однако ее организм не выдержал, и певица в тот же день скончалась.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #началова #смерть началовой #телепередача последний герой

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