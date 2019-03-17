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13:11   17 Марта 2019
Весь мир

Замглавы МИД РФ заверил власти ЦАР в поддержке Москвой процесса укрепления безопасности

Замглавы МИД РФ заверил власти ЦАР в поддержке Москвой процесса укрепления безопасности

Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов встретился в воскресенье с президентом Центральноафриканской республики Фостеном-Арканжем Туадерой, а также с главой Министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон.

О рабочей поездке спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова в столицу ЦАР – город Банги сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на распространенное в воскресенье сообщение внешнеполитического ведомства.

Встретившись с президентом страны Фостеном-Арканжем Туадерой и главой МИД и делам соотечественников за рубежом Сильви Байпо-Темон, Богданов обсудил с ними поддержку Россией укрепления безопасности в ЦАР.

«С российской стороны была подтверждена готовность и впредь оказывать поддержку продвижению африканской инициативы по установлению мира и безопасности в ЦАР, Хартумской декларации от 28 августа 2018 года, процессу реализации Политического соглашения о мире и примирении в ЦАР от 6 февраля 2019 года», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Москва поддерживает мирный процесс в ЦАР в интересах достижения в стране согласия путем конструктивного диалога между представителями оппозиции и легитимными властями.

Также сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений между нашими странами и перспективы развития дальнейшего сотрудничества.

Замглавы МИД РФ заверил власти ЦАР в поддержке Москвой процесса укрепления безопасности

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Автор: Александр Люблинский
#богданов #поддержка #мидрф #цар

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