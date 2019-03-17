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12:28   17 Марта 2019
Весь мир

Родные погибших в авиакатастрофе Boeing 737 россиян прибыли в Эфиопию

Родные погибших в авиакатастрофе Boeing 737 россиян прибыли в Эфиопию

Пятеро родственников погибших в авиакатастрофе в Эфиопии граждан РФ прибыли в Аддис-Абебу. Об этом сообщает в воскресенье, 17 марта РИА Новости со ссылкой на посольство России в стране.

«Да, они приехали, разместили в гостинице»,  — приводит агентство слова сотрудника консульского отдела.

По его словам, завтра планируется выезд на место катастрофы, а сегодня родные жертв трагедии встретятся с российским послом. Также отмечается, что прибывшие в Эфиопию россияне уже сдали ДНК для проверки родства с погибшими гражданами России.

Родственникам пока не удастся забрать останки погибших, так как их тела продолжают идентифицировать специалисты. В дипломатическом представительстве журналистам рассказали, что данный процесс может продлиться от 4 до 5 месяцев.

В минувшее воскресенье, 10 марта самолет Boeing 737 MAX рухнул в Эфиопии. На момент крушения на борту лайнера находились 157 человек. Среди погибших были граждане 35 государств, включая троих представителей РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#авиакатастрофа #эфиопия #boeing 737 max

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