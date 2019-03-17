Boeing презентовал самый длинный пассажирский самолет в истории

Boeing на закрытой презентации рассказал о самом длинном пассажирском самолете в мире — новейшем широкофюзеляжном лайнере Boeing 777X, заявляет телекомпания CNN.

По сообщению телеканала, 13 марта сотрудники компании представили первый Boeing 777X в помещении завода в городе Эверетт, где производят широкофюзеляжные самолеты. Уточняется, что лайнер обогнал по длине нынешнего рекордсмена — двухпалубного Boeing 747-8.

Длина новинки составляет 77 метров, а размах крыльев — 72 метра, такие параметры лайнера привел авиапроизводитель. Сообщается, что компания впервые в истории гражданской авиации применила технологию складывания крыльев. Ранее разработка использовалась только в военной авиатехнике. Также новинка займет статус самого крупного пассажирского самолета с двумя двигателями.

Базовую модификацию нового авиалайнера составит Boeing 777-9X, которая сможет принять на борт (в зависимости от компоновки) от 400 до 425 человек. Базовая версия будет иметь дальность полета более 14 тысяч километров, а укороченная версия Boeing 777-8X вместит примерно 350-375 пассажиров и сможет пролететь 16 тысяч километров.

Компания подчеркивает, что топливные и эксплуатационные расходы станут ниже, чем у конкурентов, на 11%. Новейший самолет опробуют на практике в ближайшие месяцы. Заказчики получат поставки новой авиаразработки в 2020 году.

11 марта сообщалось, что компания отменила крупную презентацию последнего самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии. Boeing перенес мероприятие на другое, более подходящее время.

Крушение авиалайнера Boeing 737 MAX 8 в Африке произошло неделю назад. В результате трагедии погибли 157 человек.