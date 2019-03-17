Более 850 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

Свыше 850 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки. Соответствующие данные содержатся в информационном бюллетене центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР, обнародованном в воскресенье, 17 марта.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 879 беженцев», — сказано в документе.

Отмечается, что из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» в страну за указанный период вернулись 203 беженцев, в числе которых 61 женщина и 103 ребенка. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» в Сирию прибыли 676 человек, среди них было 203 женщины и 345 детей.

При этом, согласно данным бюллетеня, в места постоянного проживания внутри САР за эти сутки вернулись 90 человек. Также было разминировано 3,3 гектара территории, в ходе чего удалось обнаружить и уничтожить 26 взрывоопасных предметов.