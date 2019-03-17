Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Родственники жертв авиакатастрофы в Эфиопии вылетели на опознание россиян

Родственники жертв авиакатастрофы в Эфиопии вылетели на опознание россиян

 Военные Балтийского флота обезвредили мину времен ВОВ в Калининграде

Военные Балтийского флота обезвредили мину времен ВОВ в Калининграде

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Количество жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 63

Количество жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 63

 Boeing презентовал самый длинный пассажирский самолет в истории

Boeing презентовал самый длинный пассажирский самолет в истории

Родственники жертв авиакатастрофы в Эфиопии вылетели на опознание россиян

Родственники жертв авиакатастрофы в Эфиопии вылетели на опознание россиян

 Военные Балтийского флота обезвредили мину времен ВОВ в Калининграде

Военные Балтийского флота обезвредили мину времен ВОВ в Калининграде

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Количество жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 63

Количество жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 63

 Boeing презентовал самый длинный пассажирский самолет в истории

Boeing презентовал самый длинный пассажирский самолет в истории

12:10   17 Марта 2019
Весь мир

Более 850 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

Более 850 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за сутки

Свыше 850 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки. Соответствующие данные содержатся в информационном бюллетене центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР, обнародованном в воскресенье, 17 марта.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 879 беженцев», — сказано в документе.

Отмечается, что из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» в страну за указанный период вернулись 203 беженцев, в числе которых 61 женщина и 103 ребенка. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» в Сирию прибыли 676 человек, среди них было 203 женщины и 345 детей. 

При этом, согласно данным бюллетеня, в места постоянного проживания внутри САР за эти сутки вернулись 90 человек. Также было разминировано 3,3 гектара территории, в ходе чего удалось обнаружить и уничтожить 26 взрывоопасных предметов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сирия #беженцы #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...