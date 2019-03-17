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12:11   17 Марта 2019
Весь мир

Рябков подтвердил предстоящую встречу со спецпредставителем США по Венесуэле

Рябков подтвердил предстоящую встречу со спецпредставителем США по Венесуэле

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что во вторник 19 марта в Риме проведет консультации с Эллиоттом Абрамсом – спецпредставителем США по Венесуэле.

Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости.

Напомним: накануне вечером ИА «Политика сегодня», ссылаясь на пресс-релиз Госдепартамента США сообщило, что встреча спецпредставителя Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотта Абрамса и заместителя главы МВД России Сергея Рябкова пройдет в Риме 18-19 марта.

При этом отмечалось, что темой переговоров станет ухудшение ситуации в Венесуэле.

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Автор: Александр Люблинский
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