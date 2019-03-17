Рябков подтвердил предстоящую встречу со спецпредставителем США по Венесуэле

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что во вторник 19 марта в Риме проведет консультации с Эллиоттом Абрамсом – спецпредставителем США по Венесуэле.

Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости.

Напомним: накануне вечером ИА «Политика сегодня», ссылаясь на пресс-релиз Госдепартамента США сообщило, что встреча спецпредставителя Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотта Абрамса и заместителя главы МВД России Сергея Рябкова пройдет в Риме 18-19 марта.

При этом отмечалось, что темой переговоров станет ухудшение ситуации в Венесуэле.