Родственники жертв авиакатастрофы в Эфиопии вылетели на опознание россиян

Родственники жертв крушения авиалайнера компании Ethiopian Airlines супругов Екатерины и Александра Поляковых вылетели в Аддис-Абебу из Таганрога на опознание тел. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на комментарий администрации города.

Ранее сообщалось, что семья намерена лететь из Ростова-на-Дону в столицу, а из нее — в Аддис-Абебу 16 марта. Городские власти помогли родственникам погибших при крушении с оперативным оформлением загранпаспортов в особом порядке. По словам администрации, сейчас «все хорошо», и они уже вылетели на опознание.

Напомним, 10 марта в Эфиопии потерпело крушение воздушное судно Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате трагедии погибли 157 человек, в частности трое граждан России, в том числе — супруги Поляковы.

Екатерина и Александр были родом из Таганрога, но на протяжении нескольких лет жили в столице и работали в компании «Сбербанк лизинг». В Африку супруги отправились, чтобы отдохнуть.