Военные Балтийского флота обезвредили мину времен ВОВ в Калининграде

Крупнокалиберный снаряд, сохранившийся со времен Великой Отечественной войны и найденный в центре Калининграда, был обезврежен саперами Балтийского флота 17 марта, сообщает сегодня пресс-служба флота.

В сообщении пресс-службы говорится, что военные группы разминирования Балтийского флота обезвредили снаряд артиллерии времен ВОВ, который обнаружили в центре Калининграда.

Крупнокалиберный снаряд был найден в ходе проведения строительных работ, развернувшиеся на улице Александра Невского. Известно, что представители Балтийского флота вывезли опасный снаряд в область региона и подорвали его.