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11:40   17 Марта 2019
Россия

Военные Балтийского флота обезвредили мину времен ВОВ в Калининграде

Военные Балтийского флота обезвредили мину времен ВОВ в Калининграде

Крупнокалиберный снаряд, сохранившийся со времен Великой Отечественной войны и найденный в центре Калининграда, был обезврежен саперами Балтийского флота 17 марта, сообщает сегодня пресс-служба флота. 

В сообщении пресс-службы говорится, что военные группы разминирования Балтийского флота обезвредили снаряд артиллерии времен ВОВ, который обнаружили в центре Калининграда. 

Крупнокалиберный снаряд был найден в ходе проведения строительных работ, развернувшиеся на улице Александра Невского. Известно, что представители Балтийского флота вывезли опасный снаряд в область региона и подорвали его. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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