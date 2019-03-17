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11:53   17 Марта 2019
Весь мир

Три человека погибли в Пакистане в результате взрыва на железной дороге

Три человека погибли в Пакистане в результате взрыва на железной дороге

Жертвами крушения поезда в Пакистане, произошедшего после взрыва бомбы, заложенной на железнодорожных путях, стали не менее трех человек, и еще восемь человек получили ранения.

Как сообщает телеканал Dunya News, взрыв прогремел поблизости от округа Насирабад. В результате взрыва с рельсов сошли и опрокинулись пять вагонов поезда, следовавшего в Кветту.

Точное число погибших и пострадавших пока не установлено. В настоящее время спасатели достают из вагонов пострадавших и развозят их по больницам.

Местные правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #взрыв #пострадавшие #поезд #пакистан

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