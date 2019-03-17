Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Частный деревянный дом загорелся в башкирской деревне Сурда Караидельского района в ночь на 17 марта. Пресс-служба ГУ МЧС по республике сообщает о двух погибших в результате пожара.

Согласно информации ведомства, о пожаре жилого одноэтажного бревенчатого дома стало известно в 00:15 по местному времени. Открытое горение пожарные ликвидировали спустя два с половиной часа.

Во время спасательных действий были обнаружены тела мужчины 69 лет и женщины 65 лет, сообщает пресс-служба.

Причину пожара и его обстоятельства устанавливаются. На месте происшествия работает дознаватель ведомства вместе с оперативно-следственной группой.