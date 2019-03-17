Неизвестные облили краской стены министерства экономики и развития Греции

Здание министерства экономики и развития Греции в Афинах было облито красной краской неизвестными в ночь на 17 марта, сообщает телеканал Skai.

Согласно данным канала, группа в составе пяти человек приехала ночью к ведомству, чтобы облить красной краской его стены и входную дверь. Вандалы, помимо порчи стен, также разбили одно стекло, а затем скрылись. Ответственность за инцидент пока что никто на себя не взял.

Обычно такие нападения в Греции организуют и проводят анархисты. Члены организации «Рубикон», которая существует с 2009 года на фоне кризиса в экономике, устроили порядка сотни нападений на разные организации, министерства, посольства и т.д. Известно, что только за последние дни они совершили несколько подобных акций.

В феврале анархисты «Рубикона» облили краской стену здания посольства Бразилии в Афинах. За два дня до этого они организовали подобную акцию у входа в посольство Швейцарии и разбросали листовки с лозунгами «солидарности с товарищами, которых преследуют в Швейцарии».

17 февраля члены организации, используя железные пруты и молотки, разбили витрины магазина Leroy Merlin в Афинах. Они сделали это потому, что администрация магазина принуждает сотрудников работать по девять часов в день. Компания в ответ на это заявила, что все ее работники трудятся восемь часов, и попросила власти Греции огородить ее от таких атак.

В начале февраля анархисты испортили здание посольства Италии, также облив его краской, и заявили, что совершили нападение «в знак солидарности с итальянскими товарищами, которых притесняет итальянское государство».