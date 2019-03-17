Нурмагомедов принял вызов от Фергюсона

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, выступающий под эгидой UFC, принял вызов американского бойца Тони Фергюсона. На предложение потенциального соперника боец ответил в Twitter.

Фергюсон под фотографией несостоявшегося боя на турните UFC 209 написал:

«Скоро увидимся, ниндзя»

You have to stop smoking — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 16, 2019

В ответ российский боец призвал Фергюсона бросать курить.

Напомним, 15 марта сообщалось, что супруга американского бойца обратилась в суд с требованием оградить мужа. По ее словам, он не спал три дня и вел себя неадекватно, разгромив свой дом. Боец полагал, что к нему домой кто-то проник и считал, что в его ноге установлен чип.

За день до случившегося Фергюсон выразил готовность подраться с Нурмагомедовым. Он отреагировал на слова главы UFC Дэйны Уайта, который считал, что американец по личным причинам не сможет встретиться с российским бойцом.

Бой между спортсменами срывался четыре раза. Каждый раз это происходило из-за проблем со здоровьем одного из бойцов. Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, он побеждал 27 раз и ни разу не проиграл. В настоящий момент он отбывает дисквалификацию (9 месяцев) за драку с Конором Макгрегером в октябре прошлого года, устроенную после победы над ирландцем. Фергюсон побеждал 24 раза, но проиграл в трех поединках.