Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Нурмагомедов принял вызов от Фергюсона

Нурмагомедов принял вызов от Фергюсона
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

 Неизвестные облили краской стены министерства экономики и развития Греции

Неизвестные облили краской стены министерства экономики и развития Греции
Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Нурмагомедов принял вызов от Фергюсона

Нурмагомедов принял вызов от Фергюсона
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

 Неизвестные облили краской стены министерства экономики и развития Греции

Неизвестные облили краской стены министерства экономики и развития Греции
10:47   17 Марта 2019
Россия

Нурмагомедов принял вызов от Фергюсона

Нурмагомедов принял вызов от Фергюсона

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, выступающий под эгидой UFC, принял вызов американского бойца Тони Фергюсона. На предложение потенциального соперника боец ответил в Twitter.

Фергюсон под фотографией несостоявшегося боя на турните UFC 209 написал:

«Скоро увидимся, ниндзя»

В ответ российский боец призвал Фергюсона бросать курить. 

Напомним, 15 марта сообщалось, что супруга американского бойца обратилась в суд с требованием оградить мужа. По ее словам, он не спал три дня и вел себя неадекватно, разгромив свой дом. Боец полагал, что к нему домой кто-то проник и считал, что в его ноге установлен чип. 

За день до случившегося Фергюсон выразил готовность подраться с Нурмагомедовым. Он отреагировал на слова главы UFC Дэйны Уайта, который считал, что американец по личным причинам не сможет встретиться с российским бойцом. 

Бой между спортсменами срывался четыре раза. Каждый раз это происходило из-за проблем со здоровьем одного из бойцов. Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе, он побеждал 27 раз и ни разу не проиграл. В настоящий момент он отбывает дисквалификацию (9 месяцев) за драку с Конором Макгрегером в октябре прошлого года, устроенную после победы над ирландцем. Фергюсон побеждал 24 раза, но проиграл в трех поединках.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#спорт #ufc #фергюсон #нурмагомедов #боевые искусства

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...