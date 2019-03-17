Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Нурмагомедов принял вызов от Фергюсона

Нурмагомедов принял вызов от Фергюсона
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

 Неизвестные облили краской стены министерства экономики и развития Греции

Неизвестные облили краской стены министерства экономики и развития Греции
Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Два пенсионера погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Нурмагомедов принял вызов от Фергюсона

Нурмагомедов принял вызов от Фергюсона
Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

 Неизвестные облили краской стены министерства экономики и развития Греции

Неизвестные облили краской стены министерства экономики и развития Греции
11:15   17 Марта 2019
Весь мир

Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

На выборах президента США в ноябре 2016 года за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон проголосовали 66 миллионов избирателей – на четыре миллиона больше, чем за ее противника миллиардера-республиканца Дональда Трампа.

Даже в сам день голосования многие политические эксперты уверенно предсказывали победу Клинтон, и так бы и случилось, если бы не особенности американской избирательной системы.

Напомним: в США практикуется не прямая система выборов, когда голос избирателя отдается напрямую за того или иного кандидата, а так называемая система двухступенчатых выборов – когда избиратели в каждом штате выбирают выборщиков, которые обещают отдать свой голос за кандидата от их партии. Для победы на президентских выборах кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков. 8 ноября 2016 года, несмотря на то, что за Хиллари Клинтон проголосовало большее число американских избирателей, она набрала лишь 227 голосов выборщиков, в то время, как за Дональда Трампа проголосовали 304 выборщика. За всю историю Соединенных Штатов подобная ситуация складывалась пять раз.

Как повернулась бы мировая  история, если бы хозяином Белого дома все же стала бы «Бастинда» (такое прозвище недоброжелатели дали кандидату от Демократической партии), об этом в воскресенье рассуждает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

По мнению авторов материала, Клинтон, в отличие от «выскочки» Трампа, не располагающего поддержкой даже собственной партии, является классическим примером американского карьерного политика. Ее кандидатуру в ходе избирательной компании 2016 года поддерживали не только ключевые политики Демократической партии, но и значительная часть республиканцев. Например сенатор Джон Маккейн, спикер Палаты представителей Пол Райан и экс-кандидат в президенты Митт Ромни.

Американский политический истеблишмент видел в победе Хиллари Клинтон на выборах гарантию целостности и сплоченности властных структур, а нынешний политический кризис, когда и во внутренней и во внешней политике Штатов наблюдаются «разброд и шатание» просто не мог произойти.

Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #выборы #трамп #клинтон #победа #президентсша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...