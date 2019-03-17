Победа Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года грозила хаосом всему миру

На выборах президента США в ноябре 2016 года за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон проголосовали 66 миллионов избирателей – на четыре миллиона больше, чем за ее противника миллиардера-республиканца Дональда Трампа.

Даже в сам день голосования многие политические эксперты уверенно предсказывали победу Клинтон, и так бы и случилось, если бы не особенности американской избирательной системы.

Напомним: в США практикуется не прямая система выборов, когда голос избирателя отдается напрямую за того или иного кандидата, а так называемая система двухступенчатых выборов – когда избиратели в каждом штате выбирают выборщиков, которые обещают отдать свой голос за кандидата от их партии. Для победы на президентских выборах кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков. 8 ноября 2016 года, несмотря на то, что за Хиллари Клинтон проголосовало большее число американских избирателей, она набрала лишь 227 голосов выборщиков, в то время, как за Дональда Трампа проголосовали 304 выборщика. За всю историю Соединенных Штатов подобная ситуация складывалась пять раз.

Как повернулась бы мировая история, если бы хозяином Белого дома все же стала бы «Бастинда» (такое прозвище недоброжелатели дали кандидату от Демократической партии), об этом в воскресенье рассуждает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По мнению авторов материала, Клинтон, в отличие от «выскочки» Трампа, не располагающего поддержкой даже собственной партии, является классическим примером американского карьерного политика. Ее кандидатуру в ходе избирательной компании 2016 года поддерживали не только ключевые политики Демократической партии, но и значительная часть республиканцев. Например сенатор Джон Маккейн, спикер Палаты представителей Пол Райан и экс-кандидат в президенты Митт Ромни.

Американский политический истеблишмент видел в победе Хиллари Клинтон на выборах гарантию целостности и сплоченности властных структур, а нынешний политический кризис, когда и во внутренней и во внешней политике Штатов наблюдаются «разброд и шатание» просто не мог произойти.