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10:19   17 Марта 2019
Россия

Археологов Севастополя отправят в Сирию искать артефакты

Археологов Севастополя отправят в Сирию искать артефакты

Севастопольский государственный университет заявил, что направит подводно-археологическую экспедицию изучать сирийские территориальные воды во второй половине текущего года. Об этом стало известно от пресс-службы университета. 

Сообщается, что подобная экспедиция станет первой в новейшей истории России. Основную задачу — поиск и изучение объектов культуры, которые затонули в акватории, где располагались древние города. 

По словам ректора вуза Владимира Нечаева, примером такого города может служить Арвад, который находится на острове в 3,5 километрах от Тартуса. Археологи изучат в полевых условиях приметы античного мореходства. Маршрут начнется от Древнего Херсонеса до основных центров античной цивилизации. 

Экспедицию поддержит Министерство обороны РФ и Институт востоковедения РАН. 

Напомним, в октябре прошлого года Национальный музей Дамаска открылся после семилетнего перерыва.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #севастополь #общество #археологи #территориальные воды сирии

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