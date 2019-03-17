Археологов Севастополя отправят в Сирию искать артефакты

Севастопольский государственный университет заявил, что направит подводно-археологическую экспедицию изучать сирийские территориальные воды во второй половине текущего года. Об этом стало известно от пресс-службы университета.

Сообщается, что подобная экспедиция станет первой в новейшей истории России. Основную задачу — поиск и изучение объектов культуры, которые затонули в акватории, где располагались древние города.

По словам ректора вуза Владимира Нечаева, примером такого города может служить Арвад, который находится на острове в 3,5 километрах от Тартуса. Археологи изучат в полевых условиях приметы античного мореходства. Маршрут начнется от Древнего Херсонеса до основных центров античной цивилизации.

Экспедицию поддержит Министерство обороны РФ и Институт востоковедения РАН.

Напомним, в октябре прошлого года Национальный музей Дамаска открылся после семилетнего перерыва.