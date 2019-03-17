Аргентина запретила эксплуатацию Boeing 737 по соображениям безопасности
Нацуправление гражданской авиации Аргентины запретило летать самолетам Boeing 737 MAX по воздушной территории государства. Об этом стало известно из соответствующего постановления, обнародованного 16 марта.
В документе говорится, что в связи с последними событиями (крушение авиалайнера Boeing в Африке) безопасность самолетов марки 737-8 MAX и 737-9 MAX поставлена под сомнение.
Всем авиалиниям, которые зарегистрированы в Аргентине, нацуправление запретило эксплуатировать лайнеры. Согласно постановлению, действие запрета будет длиться до того момента, как расследование предоставит основания для отмены такой меры.
Напомним, 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии. В авиакатастрофе погибли 157 человек, никто не выжил. Самолет аналогичной модели разбился в октябре прошлого года в Индонезии, тогда погибли 190 человек. После авиакрушения в Эфиопии ряд стран (более 50 государств), в том числе Россия, США и страны Евросоюза в целях безопасности приостановили использование Boeing 737 MAX.
Компания-производитель Boeing считает, что самолеты этой серии безопасны, но понимает решение государств временно приостановить на них полеты.