Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия разрабатывает фрегаты, способные нести на борту 48 ракет «Калибр»

Россия разрабатывает фрегаты, способные нести на борту 48 ракет «Калибр»

 Стая собак набросилась на пятилетнего мальчика в парке Магадана

Стая собак набросилась на пятилетнего мальчика в парке Магадана

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Косачев рассказал, чем закончатся попытки понравиться Штатам за счет России

Косачев рассказал, чем закончатся попытки понравиться Штатам за счет России

 Facebook удалил более полутора миллионов видеозаписей стрельбы в Крайстчерче

Facebook удалил более полутора миллионов видеозаписей стрельбы в Крайстчерче
Россия разрабатывает фрегаты, способные нести на борту 48 ракет «Калибр»

Россия разрабатывает фрегаты, способные нести на борту 48 ракет «Калибр»

 Стая собак набросилась на пятилетнего мальчика в парке Магадана

Стая собак набросилась на пятилетнего мальчика в парке Магадана

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Косачев рассказал, чем закончатся попытки понравиться Штатам за счет России

Косачев рассказал, чем закончатся попытки понравиться Штатам за счет России

 Facebook удалил более полутора миллионов видеозаписей стрельбы в Крайстчерче

Facebook удалил более полутора миллионов видеозаписей стрельбы в Крайстчерче
9:42   17 Марта 2019
Россия

Россия разрабатывает фрегаты, способные нести на борту 48 ракет «Калибр»

Россия разрабатывает фрегаты, способные нести на борту 48 ракет «Калибр»

Северное проектно-конструкторское бюро запустило разработку конструкторской документации на модернизированные фрегаты (проект 22350М), на борту которых будет находиться до 48 крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщил ТАСС 17 марта, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе. 

Сообщается, что северное ПКБ закончило создание эскизного проекта фрегатов. Сейчас оно разрабатывает рабочую конструкторскую документацию на корабли. 

Также говорится, что по новому проекту водоизмещение фрегатов планируется увеличить до семи тысяч тонн, а количество крылатых ракет «Калибр»  — до 48 единиц.

Источник, на который ссылается ТАСС, уточняет, что арсенал кораблей включает новые гиперзвуковые ракеты «Циркон». 

Известно, что у новых фрегатов значительно повысятся их боевые способности за счет единой универсальной автоматизированной системы управления огнем всех видов корабельных средств поражения (артиллерийских, зенитно-ракетных, зенитно-артиллерийских, противокорабельных, противолодочных, противобереговых, радиоэлекторонных).

Объединенная судостроительная корпорация не стала комментировать ТАСС эту информацию. 

В настоящий момент в состав ВМФ РФ входит фрегат «Адмирал Горшков». Известно, что ходовыми испытаниями проверяют первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов». Водоизмещение перечисленных фрегатов значительно меньше (4,5 тысячи тонн), чем планируется по проекту 22350М. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #вмф рф #адмирал горшков #фрегаты #военная оборона

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...