Россия разрабатывает фрегаты, способные нести на борту 48 ракет «Калибр»

Северное проектно-конструкторское бюро запустило разработку конструкторской документации на модернизированные фрегаты (проект 22350М), на борту которых будет находиться до 48 крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщил ТАСС 17 марта, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сообщается, что северное ПКБ закончило создание эскизного проекта фрегатов. Сейчас оно разрабатывает рабочую конструкторскую документацию на корабли.

Также говорится, что по новому проекту водоизмещение фрегатов планируется увеличить до семи тысяч тонн, а количество крылатых ракет «Калибр» — до 48 единиц.

Источник, на который ссылается ТАСС, уточняет, что арсенал кораблей включает новые гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Известно, что у новых фрегатов значительно повысятся их боевые способности за счет единой универсальной автоматизированной системы управления огнем всех видов корабельных средств поражения (артиллерийских, зенитно-ракетных, зенитно-артиллерийских, противокорабельных, противолодочных, противобереговых, радиоэлекторонных).

Объединенная судостроительная корпорация не стала комментировать ТАСС эту информацию.

В настоящий момент в состав ВМФ РФ входит фрегат «Адмирал Горшков». Известно, что ходовыми испытаниями проверяют первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов». Водоизмещение перечисленных фрегатов значительно меньше (4,5 тысячи тонн), чем планируется по проекту 22350М.