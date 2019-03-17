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9:15   17 Марта 2019
Россия

Стая собак набросилась на пятилетнего мальчика в парке Магадана

Стая собак набросилась на пятилетнего мальчика в парке Магадана

Правительство Магадана сообщило 17 марта, что в городском парке региона стая бродячих собак набросилась и покусала мальчика пяти лет.

Напомним, в 2018 году в Магадане было зарегистрировано три случая с нападением бездомных собак на детей. Ранее также сообщалось, что собаки насмерть загрызли женщину. Власти города попытались решить проблему при помощи обстрела животных специальным аппаратом, но зоозащитники через суд добились запрета этих действий. 

Сообщается, что мальчик получил серьезные травмы от укусов. Его доставили в областную больницу и прооперировали врачи. Губернатор региона требует от муниципальных властей и правоохранительных органов решение проблемы с бродячими стаями животных, которые бросаются на людей, строго в рамках законодательства. В течение суток чиновники должны будут доложить о принятых мерах. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #магадан #бродячие животные

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