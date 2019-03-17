Сейсмологи зарегистрировали землетрясение на Камчатке

Сейсмологами 17 марта было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4 у побережья острова Беринга в Камчатском крае. Об этом сообщили представители пресс-службы главного управления МЧС России по региону.

По их сообщению, землетрясение произошло в точке, координаты которой — 55,25 северной широты, 164,24 восточной долготы, на глубине 60 километров. Магнитуду землетрясения эксперты оценивают в 4,4. Известно, что эпицентр сейсмособытия находился в 114 километрах западнее села Никольского Алеутского муниципального района.

Согласно данным МЧС, информации об ощутимости землетрясения еще не поступало.