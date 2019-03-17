Косачев рассказал, чем закончатся попытки понравиться Штатам за счет России
Стремление понравиться Соединенным Штатам за счет России обернутся против интересов ФРГ, считает председатель Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Так он прокомментировал у себя в в Facebook интервью немецкого депутата Манфреда Вебера польскому изданию «Ньюсвик».
В интервью Вебер заявил, что намерен использовать все возможности для недопущения реализации газопровода «Северный поток — 2». По мнению Косачева, немецкий политик подбирает слова в зависимости от аудитории.
Сенатор добавил, что заявления Вебера, который считает проект политическим, а не экономическим, совершенно нелогичны.
Косачев напомнил, что «Северный поток — 2» разнообразит и обновляет маршруты поставок газа в Европу, снижает зависимость Евросоюза от Украины и дает надежный доступ к более дешевому природному газу.
Позиция Вебера, по мнению сенатора, повторяет логику НАТО времен начала холодной войны, но теперь уже для ЕС.