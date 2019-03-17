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Facebook удалил более полутора миллионов видеозаписей стрельбы в Крайстчерче
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 Facebook удалил более полутора миллионов видеозаписей стрельбы в Крайстчерче

Facebook удалил более полутора миллионов видеозаписей стрельбы в Крайстчерче
8:28   17 Марта 2019
Весь мир

Facebook удалил более полутора миллионов видеозаписей стрельбы в Крайстчерче

Facebook удалил более полутора миллионов видеозаписей стрельбы в Крайстчерче

Более полутора миллионов размещенных в Facebook видеозаписей стрельбы в Крайстчерче было удалено сотрудниками компании в течение суток, сообщила в субботу официальный представитель соцсети Мия Гарлик.

Она уточнила, что 1,2 миллиона из них были удалены на стадии загрузки. В Facebook продолжают работать над этим и, в частности, блокируют исправленные варианты роликов, на которых нет сцен насилия.

Ранее Гарлик рассказала, что администрация соцсети максимально быстро заблокировала аккаунты в Facebook и Instagram, принадлежащие австралийцу, обвиняемому в стрельбе в Крайстчерче, а также удаляет все сообщения, в которых люди выражают одобрение и поддержку действиям преступника. Гарлик добавила, что компания сотрудничает с полицией Новой Зеландии.

Facebook удалил более полутора миллионов видеозаписей стрельбы в Крайстчерче

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Автор: Мария Милкевич
#теракт #стрельба #новая зеландия #facebook #крайстчерч

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