Facebook удалил более полутора миллионов видеозаписей стрельбы в Крайстчерче

Более полутора миллионов размещенных в Facebook видеозаписей стрельбы в Крайстчерче было удалено сотрудниками компании в течение суток, сообщила в субботу официальный представитель соцсети Мия Гарлик.

Она уточнила, что 1,2 миллиона из них были удалены на стадии загрузки. В Facebook продолжают работать над этим и, в частности, блокируют исправленные варианты роликов, на которых нет сцен насилия.

Ранее Гарлик рассказала, что администрация соцсети максимально быстро заблокировала аккаунты в Facebook и Instagram, принадлежащие австралийцу, обвиняемому в стрельбе в Крайстчерче, а также удаляет все сообщения, в которых люди выражают одобрение и поддержку действиям преступника. Гарлик добавила, что компания сотрудничает с полицией Новой Зеландии.