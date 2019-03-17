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8:01   17 Марта 2019
Весь мир

Байден, возможно, проговорился об участии в президентских выборах-2020 в США

Байден, возможно, проговорился об участии в президентских выборах-2020 в США

Президентские выборы в США в ноябре 2020 года будут главными за последнюю сотню лет, полагает экс-вице-президент США Джо Байден. Об этом он заявил в субботу в штате Делавэр в речи для сторонников Демократической партии США.

Семидесятишестилетний Байден, который в 2009–17 годах был вторым лицом в США после главы государства Барака Обамы, считается одним из наиболее популярных потенциальных кандидатов от демократов на выборах-2020. Впрочем, сам он пока не говорил о намерении участвовать в предвыборной гонке, хотя и не отрицает такую вероятность.

Некоторые считали, что в субботнем выступлении Байден может объявить о своем решении, и кому-то показалось, что так и произошло.

«Меня часто критикуют новые левые. Но у меня самый прогрессивный послужной список среди тех, кто баллотируется… Среди тех, кто мог бы баллотироваться», — так сказал Байден.

Его оговорка была встречена овациями.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #выборы #байден #демократы

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