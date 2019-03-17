США на пороге банкротства из-за военных расходов и коррупции

Соединенные Штаты все глубже погружаются в долговую яму по вине американского ВПК, коррумпированного правительства и некомпетентных чиновников, сообщает издание CounterPunch.

Непрерывно растущие расходы на военную сферу превращают США в банкрота, а правительство и чиновники врут народу, чтобы это оправдать. Издание приводит результаты исследования организации Open the Government, которая узнала, что американские военные спускают огромные суммы на покупки, не имеющие никакого отношения к военному делу, такие как кресло (9241 доллар), фарфоровые столовые приборы (53 тысячи долларов), алкоголь (308 тысяч долларов) и даже шейки лангуста и крабы (4,6 миллиона долларов).

Также правительство расходует существенно больше, чем получает от налоговых поступлений, поэтому приходится брать огромные займы у других государств. Эти средства уходят на нескончаемые войны по всему миру, в то время как образование, здравоохранение, инфраструктура пребывают в упадке.

«В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя все до последней копейки. Это произошло с Римом. И теперь это происходит снова. Американская империя уже рушится», — подытоживает CounterPunch.

США все больше увязают в долгах, не сделав при этом земной шар более безопасным. В стране уже видны проявления краха общества почти во всех областях, но правительство готово подавлять все проявления недовольства.