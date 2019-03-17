Макрон заявил, что «желтые жилеты» хотят уничтожить Францию

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что протесты «желтых жилетов» вышли за рамки манифестаций, и их участники хотят уничтожить республику. Свое мнение он выразил в субботу у себя в Twitter.

«То, что произошло сегодня на Елисейских Полях, уже не называется манифестацией. Это люди, которые хотят уничтожить республику», — написал Макрон.

Президент призвал как можно скорее принять сильные решения, чтобы подобное не повторилось.

Напомним, в ходе субботних протестов были разграблены и сожжены витрины элитных магазинов, торговые лавки, рестораны, отделение банка, газетные киоски, несколько дорогих автомобилей. В результате пострадали 11 человек, включая двоих полицейских.

Эта акция стала 18-й за четыре месяца существования движения.