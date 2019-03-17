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6:41   17 Марта 2019
Весь мир

Макрон заявил, что «желтые жилеты» хотят уничтожить Францию

Макрон заявил, что «желтые жилеты» хотят уничтожить Францию

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что протесты «желтых жилетов» вышли за рамки манифестаций, и их участники хотят уничтожить республику. Свое мнение он выразил в субботу у себя в Twitter.

«То, что произошло сегодня на Елисейских Полях, уже не называется манифестацией. Это люди, которые хотят уничтожить республику», — написал Макрон.

Президент призвал как можно скорее принять сильные решения, чтобы подобное не повторилось.

Напомним, в ходе субботних протестов были разграблены и сожжены витрины элитных магазинов, торговые лавки, рестораны, отделение банка, газетные киоски, несколько дорогих автомобилей. В результате пострадали 11 человек, включая двоих полицейских.

Эта акция стала 18-й за четыре месяца существования движения.

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Автор: Мария Милкевич
#франция #париж #протесты #макрон #желтые жилеты

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