ЕС опасается, что британский парламент вновь отклонит проект сделки по Brexit

Евросоюз боится, что Палата общин британского парламента не согласует проект сделки по Brexit и с третьей попытки, пишет газета Observer со ссылкой на дипломатические документы по итогам встречи послов стран ЕС и старших должностных лиц организации.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье усомнился, что британский премьер-министр Тереза Мэй в состоянии заручиться необходимой поддержкой депутатов Палаты общин и «протащить» сделку до открытия саммита Евросоюза 21 марта. Именно на нем главы государств — членов сообщества утвердят пока еще не поданный запрос Лондона о переносе даты Brexit. Вопрос в том, сколько времени может потребоваться и сколько будет готов дать Брюссель. Если сделка «пройдет», по словам Мэй, будет нужна лишь «короткая техническая отсрочка», в обратном случае — намного больше времени.

Ранее говорилось, что ЕС готов перенести Brexit с конца марта на конец июня. Важно понять, будет или нет Великобритания участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в конце мая.

Кроме того, в Евросоюзе готовятся к возможной отставке Мэй, не исключая и того, что очередное поражение не помешает ей в четвертый раз предложить Палате общин проголосовать за проект соглашения о Brexit.