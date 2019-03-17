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 ЕС опасается, что британский парламент вновь отклонит проект сделки по Brexit

ЕС опасается, что британский парламент вновь отклонит проект сделки по Brexit
6:15   17 Марта 2019
Весь мир

ЕС опасается, что британский парламент вновь отклонит проект сделки по Brexit

ЕС опасается, что британский парламент вновь отклонит проект сделки по Brexit

Евросоюз боится, что Палата общин британского парламента не согласует проект сделки по Brexit и с третьей попытки, пишет газета Observer со ссылкой на дипломатические документы по итогам встречи послов стран ЕС и старших должностных лиц организации.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье усомнился, что британский премьер-министр Тереза Мэй в состоянии заручиться необходимой поддержкой депутатов Палаты общин и «протащить» сделку до открытия саммита Евросоюза 21 марта. Именно на нем главы государств — членов сообщества утвердят пока еще не поданный запрос Лондона о переносе даты Brexit. Вопрос в том, сколько времени может потребоваться и сколько будет готов дать Брюссель. Если сделка «пройдет», по словам Мэй, будет нужна лишь «короткая техническая отсрочка», в обратном случае — намного больше времени.

ЕС опасается, что британский парламент вновь отклонит проект сделки по Brexit

Ранее говорилось, что ЕС готов перенести Brexit с конца марта на конец июня. Важно понять, будет или нет Великобритания участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут в конце мая.

Кроме того, в Евросоюзе готовятся к возможной отставке Мэй, не исключая и того, что очередное поражение не помешает ей в четвертый раз предложить Палате общин проголосовать за проект соглашения о Brexit.

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Автор: Мария Милкевич
#ес #великобритания #европарламент #мэй #сделка по brexit

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