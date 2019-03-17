Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Режиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован

Режиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован

Украинская журналистка отметила огромные вложения России в Крым

Украинская журналистка отметила огромные вложения России в Крым

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Макрон заявил, что «желтые жилеты» хотят уничтожить Францию

Макрон заявил, что «желтые жилеты» хотят уничтожить Францию

 ЕС опасается, что британский парламент вновь отклонит проект сделки по Brexit

ЕС опасается, что британский парламент вновь отклонит проект сделки по Brexit
Режиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован

Режиссер Марлен Хуциев экстренно госпитализирован

Украинская журналистка отметила огромные вложения России в Крым

Украинская журналистка отметила огромные вложения России в Крым

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

 Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Советскую фугасную авиабомбу обнаружили строители в Минске

Макрон заявил, что «желтые жилеты» хотят уничтожить Францию

Макрон заявил, что «желтые жилеты» хотят уничтожить Францию

 ЕС опасается, что британский парламент вновь отклонит проект сделки по Brexit

ЕС опасается, что британский парламент вновь отклонит проект сделки по Brexit
5:44   17 Марта 2019
Весь мир

Самолет ВВС США провел разведку над Чукоткой согласно Договору по открытому небу

Самолет ВВС США провел разведку над Чукоткой согласно Договору по открытому небу

Самолет ВВС США провел наблюдательный полет над Чукотским автономным округом РФ согласно Договору по открытому небу, пишет мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Уточняется, что наблюдательный Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 был замечен в зоне действия приемников городов Анадырь и Певек на высоте 11,2 километра.

Эта модель самолета не предназначена для применения оружия, что подтверждено международным освидетельствованием с участием российских специалистов. Аналогичные полеты Boeing OC-135B Open Skies над Россией были зафиксированы 11, 13 и 14 марта.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан членами ОБСЕ в 1992 году, чтобы укрепить взаимное доверие европейских стран после холодной войны. В соответствии с этим документом государства могут проводить разведку в небе над другими странами-участницами и собирать данные об их войсках. Договор вступил в силу в 2002 году, в него входят большинство государств — членов НАТО, а также Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #обсе #ввс сша #чукотка #договор по открытому небу #boeing oc-135b open skies

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...