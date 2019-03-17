Самолет ВВС США провел разведку над Чукоткой согласно Договору по открытому небу
Самолет ВВС США провел наблюдательный полет над Чукотским автономным округом РФ согласно Договору по открытому небу, пишет мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.
Уточняется, что наблюдательный Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 был замечен в зоне действия приемников городов Анадырь и Певек на высоте 11,2 километра.
Эта модель самолета не предназначена для применения оружия, что подтверждено международным освидетельствованием с участием российских специалистов. Аналогичные полеты Boeing OC-135B Open Skies над Россией были зафиксированы 11, 13 и 14 марта.
Напомним, Договор по открытому небу был подписан членами ОБСЕ в 1992 году, чтобы укрепить взаимное доверие европейских стран после холодной войны. В соответствии с этим документом государства могут проводить разведку в небе над другими странами-участницами и собирать данные об их войсках. Договор вступил в силу в 2002 году, в него входят большинство государств — членов НАТО, а также Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.