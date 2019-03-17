Пентагон планирует приобрести десять тысяч ракет для противостояния России

Минобороны США планирует закупить более десяти тысяч управляемых ракет для вероятного использования их в будущем против РФ и Китая, сообщает портал Task and Purpose.

Уточняется, что Пентагон хочет добавить в проект бюджета на 2020 финансовый год расходы на 10 193 управляемых ракеты «земля — земля» реактивной системы залпового огня, что на 26 % больше, чем в 2019 году, и на 47 % больше, чем в 2018 году.

Как пишет автор материала, на приобретение этого оружия для «нейтрализации или подавления полевой артиллерии и систем противовоздушной обороны противника» уйдет порядка 1,4 миллиарда долларов. Он предполагает, что резкое увеличение расходов на пополнение ракетного арсенала происходит в связи с «переориентировкой» Пентагона на наземные системы залпового огня для противодействия «великим державам» — России и Китаю — после «относительного поражения» боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии.