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5:01   17 Марта 2019
Весь мир

Пентагон планирует приобрести десять тысяч ракет для противостояния России

Пентагон планирует приобрести десять тысяч ракет для противостояния России

Минобороны США планирует закупить более десяти тысяч управляемых ракет для вероятного использования их в будущем против РФ и Китая, сообщает портал Task and Purpose.

Уточняется, что Пентагон хочет добавить в проект бюджета на 2020 финансовый год расходы на 10 193 управляемых ракеты «земля — земля» реактивной системы залпового огня, что на 26 % больше, чем в 2019 году, и на 47 % больше, чем в 2018 году.

Как пишет автор материала, на приобретение этого оружия для «нейтрализации или подавления полевой артиллерии и систем противовоздушной обороны противника» уйдет порядка 1,4 миллиарда долларов. Он предполагает, что резкое увеличение расходов на пополнение ракетного арсенала происходит в связи с «переориентировкой» Пентагона на наземные системы залпового огня для противодействия «великим державам» — России и Китаю — после «относительного поражения» боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #иг #пентагон #китай #управляемая ракета

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