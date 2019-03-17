Акции оппозиции в Каракасе были малочисленны и обошлись без задержаний

Немногочисленные митинги в поддержку венесуэльской оппозиции на востоке Каракаса в субботу обошлись без инцидентов и задержаний, сообщает корреспондент РИА Новости.

Несмотря на выходной день, жители венесуэльской столицы не проявили особой активности, людей собралось не очень много. Наиболее многочисленная акция прошла в муниципалитете Чакао возле отделения ООН. По данным правоохранителей, на ней присутствовали около 200–300 человек. Мероприятие продлилось чуть более часа. Многие люди были с детьми и даже с домашними животными.

Резкой критики в адрес правительства Мадуро не прозвучало.