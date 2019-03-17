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 Акции оппозиции в Каракасе были малочисленны и обошлись без задержаний

Акции оппозиции в Каракасе были малочисленны и обошлись без задержаний
4:37   17 Марта 2019
Весь мир

Акции оппозиции в Каракасе были малочисленны и обошлись без задержаний

Акции оппозиции в Каракасе были малочисленны и обошлись без задержаний

Немногочисленные митинги в поддержку венесуэльской оппозиции на востоке Каракаса в субботу обошлись без инцидентов и задержаний, сообщает корреспондент РИА Новости.

Несмотря на выходной день, жители венесуэльской столицы не проявили особой активности, людей собралось не очень много. Наиболее многочисленная акция прошла в муниципалитете Чакао возле отделения ООН. По данным правоохранителей, на ней присутствовали около 200–300 человек. Мероприятие продлилось чуть более часа. Многие люди были с детьми и даже с домашними животными.

Резкой критики в адрес правительства Мадуро не прозвучало.

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Автор: Мария Милкевич
#оппозиция #венесуэла #каракас #митинги

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