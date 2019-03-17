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3:53   17 Марта 2019
Весь мир

Полиция Новой Зеландии задержала второго подозреваемого в стрельбе

Полиция Новой Зеландии задержала второго подозреваемого в стрельбе

Новозеландская полиция подтвердила на своей странице в Twitter, что по делу о терактах в мечетях Крайстчерча арестован второй подозреваемый.

Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил журналистам на брифинге, что этот человек арестован по месту жительства ранее обвиненного в стрельбе 28-летнего мужчины в Данидине, его отвезли в участок. Пока следователи не могут выдвинуть против него обвинения, связанного с атаками в мечетях, но работа в этом направлении ведется.

Он добавил, что двое подозреваемых, которых задержали 15 марта, не имели отношения к теракту. В настоящее время в стрельбе обвинен лишь 28-летний австралиец.

Также Буш рассказал, что полиция продолжает вывозить тела жертв из мечетей, вскоре начнется процедура установления их личностей. Он добавил, что был найден еще один погибший, таким образом, число жертв теракта достигло 50.

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Автор: Мария Милкевич
#теракт #стрельба #подозреваемый #новая зеландия #мечети #крайстчерч

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