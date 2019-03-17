Полиция нашла тело еще одной жертвы стрельбы в Крайстчерче

Полицейские нашли тело еще одного погибшего при осмотре мечети в новозеландском Крайстчерче, рассказал на пресс-конференции начальник новозеландской полиции Майк Буш.

Ранее поступала информация о 49 жертвах теракта, позднее МИД Саудовской Аравии сообщил о смерти раненного при стрельбе подданного королевства.

Глава полиции сообщил, что , что теперь число пострадавших достигло 50 человек, 36 их них находятся в больницах, 11 — в критическом состоянии.