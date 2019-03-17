Адвокат Чапутова лидирует на президентских выборах в Словакии

Адвокат Зузана Чапутова обходит соперников в первом туре президентских выборов в Словакии по итогам подсчета данных примерно на четверти избирательных участков, передает в субботу Статуправление республики.

Уточняется, что в данный момент она получила 38,9 процентов голосов избирателей. Второе место пока занимает заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович (18,9 процентов голосов), третье место — бывший глава Верховного суда Штефан Гарабин (14,5 процентов). Остальным 10 кандидатам на должность главы государства досталось от 0,08 до 10,1 процентов голосов.