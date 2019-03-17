Вучич обратится к сербам в связи с беспорядками в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич экстренно обратится к гражданам на фоне субботнего происшествия, когда протестные активисты в Белграде ворвались в здание телецентра, рассказали агентству Tanjug в субботу в администрации сербского лидера.

Уточняется, что обращение Вучича состоится в полдень воскресенья (14.00 по Москве).

Напомним, во время субботнего шествия примерно полсотни протестующих ворвались в здание национального телевидения Сербии, спецназу удалось выгнать людей на улицу. Сейчас несколько сотен активистов по-прежнему стоят возле входа в здание телеканала.