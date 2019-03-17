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1:18   17 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Российские дипломаты назвали позором марш легионеров СС в Риге

Посольство РФ в Латвии назвало «позором» субботнее шествие бывших легионеров «Ваффен СС» и их сторонников в Риге, в котором участвовали порядка тысячи человек.

«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями «маршируют» бывшие легионеры «Ваффен СС» и их приспешники. И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков!», — заявили российские дипломаты в Twitter.

В дипмиссии отметили, что не удивлены происходящим, потому что демонстрация флагов со свастикой в день столетия Латвии так и осталась безнаказанной.

«Марш» участников латышского легиона «Ваффен СС» и их сторонников проходит в Риге ежегодно 16 марта, провоцируя недовольство и возмущение мировых антифашистских организаций.

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Автор: Мария Милкевич
#латвия #рига #шествие #легионеры #ваффен сс

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