Двигатель самолета загорелся на пути из Стокгольма в Мальме

Возгорание одного из двигателей четырехмоторного самолета Avro RJ произошло в субботу на пути из Стокгольма в Мальме, город на юге Швеции, пишет издание Sydsvenskan.

На борту самолета авиакомпании BRA были 80 пассажиров. В середине полета, когда стюардессы начали разносить кофе, прозвучал громкий хлопок, в иллюминаторах стали видны языки пламени.

Несмотря на инцидент, самолет приземлился в аэропорту назначения в плановом режиме.

В авиакомпании сообщили, что будут выяснять причины возгорания.