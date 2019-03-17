Двигатель самолета загорелся на пути из Стокгольма в Мальме
Возгорание одного из двигателей четырехмоторного самолета Avro RJ произошло в субботу на пути из Стокгольма в Мальме, город на юге Швеции, пишет издание Sydsvenskan.
На борту самолета авиакомпании BRA были 80 пассажиров. В середине полета, когда стюардессы начали разносить кофе, прозвучал громкий хлопок, в иллюминаторах стали видны языки пламени.
Несмотря на инцидент, самолет приземлился в аэропорту назначения в плановом режиме.
В авиакомпании сообщили, что будут выяснять причины возгорания.