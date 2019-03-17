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0:39   17 Марта 2019
Весь мир

Двигатель самолета загорелся на пути из Стокгольма в Мальме

Двигатель самолета загорелся на пути из Стокгольма в Мальме

Возгорание одного из двигателей четырехмоторного самолета Avro RJ произошло в субботу на пути из Стокгольма в Мальме, город на юге Швеции, пишет издание Sydsvenskan.

На борту самолета авиакомпании BRA были 80 пассажиров. В середине полета, когда стюардессы начали разносить кофе, прозвучал громкий хлопок, в иллюминаторах стали видны языки пламени.

Несмотря на инцидент, самолет приземлился в аэропорту назначения в плановом режиме.

В авиакомпании сообщили, что будут выяснять причины возгорания.

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Автор: Мария Милкевич
#самолет #швеция #двигатель #мальме #стокгольм #возгорание

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