Власти Венесуэлы заявили, что народ победил, а оппозиция проиграла

Масштабное отключение электроэнергии закончилось победой для народа Венесуэлы, а оппозиция проиграла. Такое мнение выразил председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо на митинге в центре Каракаса.

Он заявил, что сторонники правительства полны сил, в то время как оппозиционеры устали и разобщены, однако терять бдительность нельзя, так как всегда есть вероятность новых атак на инфраструктуру Венесуэлы.

«Каждый из нас должен следить за электростанциями, энергосетями, дамбами, системами водоснабжения, чтобы не допустить новых атак», — призвал Кабельо.

Политик также убежден, что оппозиция не сможет достичь своей главной цели — госпереворота.