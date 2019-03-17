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 Власти Венесуэлы заявили, что народ победил, а оппозиция проиграла

Власти Венесуэлы заявили, что народ победил, а оппозиция проиграла
0:22   17 Марта 2019
Весь мир

Власти Венесуэлы заявили, что народ победил, а оппозиция проиграла

Власти Венесуэлы заявили, что народ победил, а оппозиция проиграла

Масштабное отключение электроэнергии закончилось победой для народа Венесуэлы, а оппозиция проиграла. Такое мнение выразил председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо на митинге в центре Каракаса.

Он заявил, что сторонники правительства полны сил, в то время как оппозиционеры устали и разобщены, однако терять бдительность нельзя, так как всегда есть вероятность новых атак на инфраструктуру Венесуэлы.

«Каждый из нас должен следить за электростанциями, энергосетями, дамбами, системами водоснабжения, чтобы не допустить новых атак», — призвал Кабельо.

Политик также убежден, что оппозиция не сможет достичь своей главной цели — госпереворота.

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Автор: Мария Милкевич
#народ #победа #венесуэла #кабельо

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