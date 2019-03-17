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0:10   17 Марта 2019
Весь мир

Дочь Майкла Джексона попала в больницу после попытки суицида

Дочь Майкла Джексона попала в больницу после попытки суицида

Дочь певца Майкла Джексона, актриса Пэрис Джексон попала в больницу после попытки покончить с собой, передает портал TMZ со ссылкой на источники в американской полиции.

По информации портала, за помощью медиков и полиции обратились рано утром в субботу. Девушку отвезли в больницу, сейчас она находится в стабильном состоянии.

Родные Пэрис рассказали TMZ, что причиной ее поступка мог стать выход документального фильма об ее отце «Покидая Неверлэнд» (Leaving Neverland), в котором говорится, что певец якобы развращал малолетних. Фильм базируется на заявлениях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака о насилии со стороны Джексона, которое им пришлось перенести в детстве на его ранчо Neverland.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #майкл джексон #пэрис джексон #попытка суицида

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