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23:24   16 Марта 2019
Весь мир

Звезда британского реалити-шоу найден мертвым в лесу

Звезда британского реалити-шоу найден мертвым в лесу

Участника британского реалити-шоу «Остров любви», бывшего футболиста Майка Таласситиса нашли мертвым в лесу рядом со своим домом в графстве Эссекс. Об этом сообщает Mirror.

Известно, что молодуму человеку было 26 лет. Причина смерти пока неизвестна. 

Сообщается, что Таласситис успешно играл в составе молодежной сборной Кипра U21, но по-настоящему стал известен благодаря участию в 2017 году в шоу знакомств. Из-за своего поведения зрители дали ему прозвище «Грязный Майк». Он приобрел репутацию негодяя. 

В августе прошлого года финалистка шоу талантов Britain’s Got Talent (аналог российской «Минуты славы») Симонн Керр была убита в собственном доме в Лондоне. Полицейские сообщили, что девушка погибла в результате ножевого ранения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#смерть #весь мир #участник реалити-шоу

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