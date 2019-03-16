Британская полиция задержала автора сообщения о поддержке атак на мечети

Правоохранительные органы Великобритании задержали в субботу жителя английского города Олдем по подозрению в том, что он написал в соцсетях слова поддержки в адрес новозеландского стрелка, сообщает полицейское управление Большого Манчестера в Twitter.

В сообщении уточняется, что задержанный — двадцатичетырехлетний мужчина. Полицейские заявили, что на фоне трагедии в Крайстчерче последствия для людей, «переходящих черту», будут максимально жесткими, вплоть до ареста и заведения уголовного дела.

По закону Соединенного Королевства об отправке сообщений со злым умыслом (Malicious Communications Act) наказание может составить до двух лет тюрьмы. Также лицам, распространяющих сообщения с угрозами, оскорблениями или недостоверной информацией по почте или через интернет, грозят денежные штрафы. Этот закон не раз применяли в Британии для борьбы с интернет-троллями.