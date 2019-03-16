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23:15   16 Марта 2019
Весь мир

Венесуэльский штат Тачира остался без электричества из-за аварии

Венесуэльский штат Тачира остался без электричества из-за аварии

Западный штат Тачира в Венесуэле 16 марта из-за аварии лишился электроснабжения. Об этом написала газета Le National на своем сайте. 

Телеканал Венесуэлы VPI также отметил, что в городе Сан-Кристобаль присутствуют проблемы с электричеством. Официально информацию пока не подтверждали. Известно, что в Тачире живут около 1,5 миллиона человек. 

Напомним, вечером 7 марта Каракас и ряд венесуэльских штатов остались без электричества. По информации властей, причиной случившегося стал саботаж на одной из крупнейшей ГЭС страны имени Симона Боливара в штате Боливар. Пользуясь случаем, недоброжелатели устроили волну грабежей. Сообщается, что ущерб от действий преступников одного только штата Сулия составил 50 миллионов долларов. 

Действующий президент страны Николас Мадуро назвал ответственным за аварию «американский империализм». В свою очередь Госдеп США отверг все обвинения в свой адрес. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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